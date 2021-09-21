ЦИК Мордовии утвердила итоги выборов главы региона
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление секретаря ЦИК республики Светланы Федониной.
«ЦИК Республики Мордовия постановляет признать досрочные выборы главы республики Мордовия 19 сентября 2021 года состоявшимися и действительными. Признать избранным на должность главы Республики Мордовия Здунова Артёма Алексеевича, получившего 298 571 голос избирателей, что составляет 78,26%, то есть более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании», — сказала она.
Всего в голосовании приняли участие боле 382 тыс. избирателей.
Ранее в Тверской области утвердили итоги голосования на выборах губернатора региона.