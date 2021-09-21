ЦИК Мордовии утвердила итоги выборов главы региона

Центральная избирательная комиссия Мордовии утвердила результаты голосования на выборах главы республики, согласно которым победил Артём Здунов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление секретаря ЦИК республики Светланы Федониной.

«ЦИК Республики Мордовия постановляет признать досрочные выборы главы республики Мордовия 19 сентября 2021 года состоявшимися и действительными. Признать избранным на должность главы Республики Мордовия Здунова Артёма Алексеевича, получившего 298 571 голос избирателей, что составляет 78,26%, то есть более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании», — сказала она.

Всего в голосовании приняли участие боле 382 тыс. избирателей.

Ранее в Тверской области утвердили итоги голосования на выборах губернатора региона.