ЦИК Мордовии утвердила итоги выборов главы региона

Короткая ссылка
Центральная избирательная комиссия Мордовии утвердила результаты голосования на выборах главы республики, согласно которым победил Артём Здунов.
ЦИК Мордовии утвердила итоги выборов главы региона
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление секретаря ЦИК республики Светланы Федониной.

«ЦИК Республики Мордовия постановляет признать досрочные выборы главы республики Мордовия 19 сентября 2021 года состоявшимися и действительными. Признать избранным на должность главы Республики Мордовия Здунова Артёма Алексеевича, получившего 298 571 голос избирателей, что составляет 78,26%, то есть более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании», — сказала она.

Всего в голосовании приняли участие боле 382 тыс. избирателей.

Ранее в Тверской области утвердили итоги голосования на выборах губернатора региона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить