В Тверской области утвердили итоги голосования на выборах губернатора региона

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Избирательная комиссия Тверской области утвердила итоги голосования на выборах губернатора региона, признав избранным на эту должность Игоря Руденю.
В Тверской области утвердили итоги голосования на выборах губернатора региона
  • © пресс-служба правительства Тверской области

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу облизбиркома.

«Избирательной комиссией Тверской области подписаны итоговые протоколы по результатам избирательных кампаний 19 сентября 2021 года... Губернатором Тверской области избран Руденя Игорь Михайлович. За него проголосовали 225 020, или 52,33%, избирателей при явке на выборы 430 681 избирателя, или 41,76%», — отметили в избиркоме.

Ранее сообщалось, что инаугурация Вячеслава Гладкова, одержавшего победу на выборах губернатора Белгородской области, пройдёт 27 сентября.

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