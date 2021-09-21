В Пермском университете заявили, что СК даст оценку действиям преподавателя при стрельбе
- РИА Новости
«Окончательная оценка произошедшего будет дана по итогам внутренней служебной проверки и работы Следственного комитета России. Информация о результате проверки появится позднее», — сказали РИА Новости в вузе.
Ранее стало известно, что Сыромятников во время инцидента закрыл аудиторию изнутри и продолжил читать лекцию.
В результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете 20 сентября шесть человек погибли и 28 пострадали.