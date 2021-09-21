В Пермском университете заявили, что СК даст оценку действиям преподавателя при стрельбе

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В пресс-службе Пермского университета сообщили, что в настоящее время идёт сбор данных по поводу действий преподавателей во время устроенной студентом стрельбы, в том числе доктора филологических наук Олега Сыромятникова.
В Пермском университете заявили, что СК даст оценку действиям преподавателя при стрельбе
  • РИА Новости

«Окончательная оценка произошедшего будет дана по итогам внутренней служебной проверки и работы Следственного комитета России. Информация о результате проверки появится позднее», — сказали РИА Новости в вузе.

Ранее стало известно, что Сыромятников во время инцидента закрыл аудиторию изнутри и продолжил читать лекцию.

В результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете 20 сентября шесть человек погибли и 28 пострадали.

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