В Пермском университете заявили, что СК даст оценку действиям преподавателя при стрельбе

В пресс-службе Пермского университета сообщили, что в настоящее время идёт сбор данных по поводу действий преподавателей во время устроенной студентом стрельбы, в том числе доктора филологических наук Олега Сыромятникова.

РИА Новости

«Окончательная оценка произошедшего будет дана по итогам внутренней служебной проверки и работы Следственного комитета России. Информация о результате проверки появится позднее», — сказали РИА Новости в вузе. Ранее стало известно, что Сыромятников во время инцидента закрыл аудиторию изнутри и продолжил читать лекцию. В результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете 20 сентября шесть человек погибли и 28 пострадали.