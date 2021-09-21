В вузе Перми прокомментировали действия продолжавшего лекцию во время стрельбы профессора

В Пермском государственном национальном исследовательском университете, где накануне студент устроил стрельбу, прокомментировали действия одного из преподавателей, который во время инцидента закрыл аудиторию изнутри и продолжил читать лекцию.

О том, что профессор Олег Сыромятников продолжил лекцию во время стрельбы, ранее сообщил пермский портал 59.ru.

«Я сохранял спокойствие и продолжал лекцию. Металлическую дверь аудитории я закрыл сразу изнутри. Её невозможно пробить выстрелом. Было бы лучше, если бы в аудитории началась паника?» — сказал преподаватель.

При этом некоторые студенты пожаловались на то, что профессор продолжал вести пару.

В пресс-службе университета после этого заявили, что «важно продолжить какое-то рутинное действие, чтобы не подвергаться панике».

«Конечно, стресс испытывали не только студенты, но и преподаватели, но самое главное, что он заперся», — цитирует университет РБК.

На сайте вуза указано, что Сыромятников является доктором филологических наук, он работает профессором кафедры русского языка и стилистики и кафедры русской литературы.

20 сентября шесть человек погибли и 28 пострадали в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете. По данным Следственного комитета, нападавший — студент вуза. При задержании он оказал сопротивление и был ранен.