Иммунолог рассказал, как дети переносят штамм коронавируса «дельта»

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Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что у несовершеннолетних стали чаще проявляться симптомы коронавируса из-за штамма «дельта» и карантина.
Иммунолог рассказал, как дети переносят штамм коронавируса «дельта»
  • РИА Новости

Об этом он сообщил в беседе с URA.RU.

«В этом году детишек, которые переносят коронавирусную инфекцию с какой-то симптоматикой, становится больше», — сказал врач.

Он высказал мнение, что это происходит из-за двух взаимодополняющих факторов. Первый: новый штамм более агрессивный, чем предыдущие. Второй: из-за карантина иммунная система детей и подростков отвыкла от вирусных инфекцией и стала более уязвимой, перестав сопротивляться вирусам.

Ранее сайт progorod43 сообщал, что в Кировской области в больницах с диагнозом COVID-19 проходят лечение 3174 человека.

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