В Ростовской области за сутки выявили 469 новых случаев COVID-19

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В Ростовской области за минувшие сутки коронавирус подтвердили у 469 местных жителей, сообщили в правительстве региона.
В Ростовской области за сутки выявили 469 новых случаев COVID-19
  • РИА Новости

Об этом пишет rostovgazeta.ru.

Выздоровели за это время 348 пациентов, 27 человек скончались.

В госпиталях лечение от COVID-19 проходят 3758 жителей области.

С начала пандемии в регионе зарегистрировали 134 299 случаев инфицирования. Вылечились при этом 116 тыс. граждан, а число летальных исходов достигло 6562.

Между тем в Новгородской области коронавирус диагностировали ещё у 137 человек. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на данные оперштаба.

Из больниц после выздоровления выписали 151 пациента.

Вакцинацию прошли 171 тыс. новгородцев, из них 140 тыс. завершили цикл вакцинации.

Ранее сообщалось о 19 179 новых случаях коронавируса в России.

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