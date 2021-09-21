В России за сутки выявлено 19 179 случаев коронавируса

За сутки в России выявили 19 179 случаев инфицирования коронавирусом. Накануне сообщалось о 19 744 заболевших.

Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 7 313 851 случай COVID-19, сообщили в оперативном штабе.

За сутки умерли 812 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 778 пациентов. Общее число летальных исходов — 199 808.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 6 526 111 пациентов. За сутки выздоровели 15 437 человек, накануне — 11 992.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.