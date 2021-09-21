Офтальмолог Лысенко перечислила причины возникновения слёз на холоде и при ветре
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Об этом сообщает «Правда.Ру».
Повышенная влажность глаз на морозе может служить симптомом органических изменений. В этом случае рекомендуется обратиться к врачу-офтальмологу, который обследует глаз при помощи микроскопа.
В каждом отдельном случае, учитывая причину, можно помочь своим глазам. При акцентированной реакции на свет стоит пользоваться очками с затемнёнными стеклами — и не только летом, поясняет Лысенко.
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