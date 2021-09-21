Терапевт Асанов отметил необходимость рационального питания осенью

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Для правильного питания осенью врач-терапевт Видновской РКБ Тимур Асанов посоветовал наполнить рацион сезонными овощами, злаковыми и кисломолочными продуктами.
Терапевт Асанов отметил необходимость рационального питания осенью
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Об этом сообщает «Радио 1».

«В основе рациона должны быть овощные блюда, тем более осенью большой выбор сезонных овощей, которые стоят недорого. Не забывайте о фруктах», — отметил Асанов.

Терапевт также рассказал о важности употребления специй, чтобы лучше переносить холодный и сырой воздух.

«Рацион должен быть обогащён жирами и углеводами. Не пренебрегайте кисломолочными продуктами и злаковыми. Приучайте себя хотя бы раз в день, лучше всего на завтрак, готовить кашу», — заключил Асанов.

Ранее диетолог Римма Мойсенко в беседе с Nation News рассказала о пользе риса в осенне-зимний период.

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