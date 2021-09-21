Новые комплексы скорой помощи откроются в четырёх больницах Москвы
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Об этом сообщает kp.ru.
«В столице продолжается активное строительство объектов здравоохранения, в частности инфраструктуры для оказания экстренной медицинской помощи. Новые современные скоропомощные стационарные комплексы смогут принимать до 1200 пациентов в сутки», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
По его словам, дополнительные здания строят для НИИ скорой помощи имени Склифосовского, больницы имени Боткина, больницы №15 имени Филатова и больницы имени Буянова.
Общая площадь зданий составит более 68 тыс. кв. метров.
Ранее иммунолог, доктор медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.