Новое отделение для лечения больных COVID-19 откроют в Челябинской области

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Отделение для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией откроется в областной больнице в Чебаркуле 23 сентября.
Новое отделение для лечения больных COVID-19 откроют в Челябинской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«На данный момент идёт подготовка к открытию, оснащение всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты и препаратами отделения на 70 коек. Квалифицированный медицинский персонал готов к приёму и оказанию медицинской помощи пациентам с COVID-19», — рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

Также в ведомстве отметили, что при необходимости коечный фонд на госпитальных базах может быть развёрнут дополнительно.

Ранее иммунолог, доктор медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.

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