Исследование: россияне стали чаще заказывать продукты на дом
- РИА Новости
Об этом пишут «Известия».
В свою очередь, в Санкт-Петербурге количество таких заказов выросло в десять раз, в Краснодаре и Казани — почти в 16,5 раза за аналогичный период.
В список продуктов, которые россияне заказывают домой летом, преимущественно входят овощи и фрукты, отметили в компании.
Уточняется, что в 2021 году из топ-10 заказываемых продуктов выбыли томаты, яйца и кабачки. В то же время россияне стали чаще заказывать ягоды и сахар, добавили аналитики.
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