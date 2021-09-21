Исследование: россияне стали чаще заказывать продукты на дом

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В службе экспресс-доставки торговой сети «Перекрёсток» сообщили, что в Москве количество заказов продуктов на дом летом 2021 года выросло в 7,5 раза по сравнению с летом 2020 года.
Исследование: россияне стали чаще заказывать продукты на дом
  • РИА Новости

Об этом пишут «Известия».

В свою очередь, в Санкт-Петербурге количество таких заказов выросло в десять раз, в Краснодаре и Казани — почти в 16,5 раза за аналогичный период.

В список продуктов, которые россияне заказывают домой летом, преимущественно входят овощи и фрукты, отметили в компании.

Уточняется, что в 2021 году из топ-10 заказываемых продуктов выбыли томаты, яйца и кабачки. В то же время россияне стали чаще заказывать ягоды и сахар, добавили аналитики.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с Nation News рассказала о здоровом и сбалансированном рационе.

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