В Приморье за сутки выявили 221 случай COVID-19

В Приморском крае за прошедшие сутки был зафиксирован 221 случай коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на данные оперштаба.

Как отмечается, из больниц региона после выздоровления выписаны 58 человек, пятеро скончались.

С начала пандемии в Приморье зафиксировали 66 991 случай коронавируса. При этом 59 456 человек выздоровели, скончались от заболевания 1117 жителей.

Также 230 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией на утро 21 сентября выявили в Удмуртии, передаёт ИА «Удмуртия».

Среди заболевших 21 ребёнок, 54 человека старше 65 лет.

Выздоровели при этом 133 человека, скончались — 17.

Ранее стало известно, что за минувшие сутки в России выявили 19 179 случаев инфицирования коронавирусом.