В Приморье за сутки выявили 221 случай COVID-19

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В Приморском крае за прошедшие сутки был зафиксирован 221 случай коронавирусной инфекции.
В Приморье за сутки выявили 221 случай COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на данные оперштаба.

Как отмечается, из больниц региона после выздоровления выписаны 58 человек, пятеро скончались.

С начала пандемии в Приморье зафиксировали 66 991 случай коронавируса. При этом 59 456 человек выздоровели, скончались от заболевания 1117 жителей.

Также 230 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией на утро 21 сентября выявили в Удмуртии, передаёт ИА «Удмуртия».

Среди заболевших 21 ребёнок, 54 человека старше 65 лет.

Выздоровели при этом 133 человека, скончались — 17.

Ранее стало известно, что за минувшие сутки в России выявили 19 179 случаев инфицирования коронавирусом.

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