В Приморье за сутки выявили 221 случай COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на данные оперштаба.
Как отмечается, из больниц региона после выздоровления выписаны 58 человек, пятеро скончались.
С начала пандемии в Приморье зафиксировали 66 991 случай коронавируса. При этом 59 456 человек выздоровели, скончались от заболевания 1117 жителей.
Также 230 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией на утро 21 сентября выявили в Удмуртии, передаёт ИА «Удмуртия».
Среди заболевших 21 ребёнок, 54 человека старше 65 лет.
Выздоровели при этом 133 человека, скончались — 17.
Ранее стало известно, что за минувшие сутки в России выявили 19 179 случаев инфицирования коронавирусом.