Суд огласит приговор по первому делу о пожаре в «Зимней вишне» 30 сентября

Приговор по первому делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, где в марте 2018 года скончались 60 человек, огласят 30 сентября.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Заводской районный суд Кемерова.

«30 сентября в 14:00 (10:00 мск), оглашение приговора», — заявили в в суде.

Пожар в «Зимней вишне» в Кемерове произошёл 25 марта 2018 года. В результате ЧП погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

24 сентября 2020 года Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении совладельца ТЦ «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского, уголовное дело будет направлено в суд.