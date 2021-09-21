Суд огласит приговор по первому делу о пожаре в «Зимней вишне» 30 сентября
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Заводской районный суд Кемерова.
«30 сентября в 14:00 (10:00 мск), оглашение приговора», — заявили в в суде.
Пожар в «Зимней вишне» в Кемерове произошёл 25 марта 2018 года. В результате ЧП погибли 60 человек, в том числе 37 детей.
24 сентября 2020 года Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении совладельца ТЦ «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского, уголовное дело будет направлено в суд.