В России ждут объяснений по поводу кибератак из США в ходе выборов в Госдуму

В посольстве России в США рассчитывают, что американские власти предоставят полноценные объяснения касательно кибератак с территории США, зафиксированных во время выборов в Госдуму.

«В ходе нынешних выборов Центризбирком столкнулся с беспрецедентным количеством кибератак», — сообщается в заявлении, опубликованном на Facebook-странице российского посольства в США.

Отмечается, что 50% из них зарегистрированы с территории Соединённых Штатов.

В сообщении подчеркивается, что целью таких атак является дискредитация избирательной системы России.

«Хотелось бы получить от американской стороны исчерпывающие разъяснения на этот счёт», — заключается в тексте.

Ранее сообщалось, что Вашингтон внимательно отнёсся к сообщениям об атаках на избирательную систему России из США и запросил у Москвы дополнительную информацию по этому вопросу.