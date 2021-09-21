В России ждут объяснений по поводу кибератак из США в ходе выборов в Госдуму

Короткая ссылка
В посольстве России в США рассчитывают, что американские власти предоставят полноценные объяснения касательно кибератак с территории США, зафиксированных во время выборов в Госдуму.

«В ходе нынешних выборов Центризбирком столкнулся с беспрецедентным количеством кибератак», — сообщается в заявлении, опубликованном на Facebook-странице российского посольства в США.

Отмечается, что 50% из них зарегистрированы с территории Соединённых Штатов.

В сообщении подчеркивается, что целью таких атак является дискредитация избирательной системы России.

«Хотелось бы получить от американской стороны исчерпывающие разъяснения на этот счёт», — заключается в тексте.

Ранее сообщалось, что Вашингтон внимательно отнёсся к сообщениям об атаках на избирательную систему России из США и запросил у Москвы дополнительную информацию по этому вопросу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить