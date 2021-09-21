В России ждут объяснений по поводу кибератак из США в ходе выборов в Госдуму
«В ходе нынешних выборов Центризбирком столкнулся с беспрецедентным количеством кибератак», — сообщается в заявлении, опубликованном на Facebook-странице российского посольства в США.
Отмечается, что 50% из них зарегистрированы с территории Соединённых Штатов.
В сообщении подчеркивается, что целью таких атак является дискредитация избирательной системы России.
«Хотелось бы получить от американской стороны исчерпывающие разъяснения на этот счёт», — заключается в тексте.
Ранее сообщалось, что Вашингтон внимательно отнёсся к сообщениям об атаках на избирательную систему России из США и запросил у Москвы дополнительную информацию по этому вопросу.