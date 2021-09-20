В Оренбургской области рассказали о ходе вакцинации от гриппа

В Оренбургской области прокомментировали ситуацию с вакцинацией от гриппа. Прививку сделали более 165 тыс. жителей, в том числе 57 тыс. детей.

РИА Новости

Об этом сообщает RIA56. «В условиях пандемии вакцинация от гриппа остаётся актуальной», — заявили в региональном Роспотребнадзоре. Там отметили, что одновременное инфицирование вирусом гриппа и SARS-CoV-2 приводит к развитию более тяжёлых форм респираторной инфекции. Также специалисты призвали соблюдать меры профилактики. Ранее иммунолог доктор медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.