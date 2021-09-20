В Оренбургской области рассказали о ходе вакцинации от гриппа
- РИА Новости
Об этом сообщает RIA56.
«В условиях пандемии вакцинация от гриппа остаётся актуальной», — заявили в региональном Роспотребнадзоре.
Там отметили, что одновременное инфицирование вирусом гриппа и SARS-CoV-2 приводит к развитию более тяжёлых форм респираторной инфекции.
Также специалисты призвали соблюдать меры профилактики.
Ранее иммунолог доктор медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.