Семьи погибших при стрельбе в Перми получат дополнительную матпомощь от вуза
- РИА Новости
Как отмечается, Фальков заявил об этом в ходе визита в краевую клиническую больницу.
«Семьям погибших вуз выделит дополнительно 1 млн рублей, раненым — 500 тыс.», — сказал министр.
Ранее сообщалось, что власти Пермского края выплатят семьям погибших по 1 млн рублей.
В результате трагедии погибли шесть человек, 28 получили ранения. Нападавший — студент вуза — при задержании оказал сопротивление и был ранен. СК возбудил уголовное дело.