Семьи погибших при стрельбе в Перми получат дополнительную матпомощь от вуза

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Пермский государственный национальный исследовательский университет, где произошла стрельба, перечислит семьям погибших дополнительно по 1 млн рублей, сообщается в Telegram-канале Минобрнауки со ссылкой на главу ведомства Валерия Фалькова.
Семьи погибших при стрельбе в Перми получат дополнительную матпомощь от вуза
  • РИА Новости

Как отмечается, Фальков заявил об этом в ходе визита в краевую клиническую больницу.

«Семьям погибших вуз выделит дополнительно 1 млн рублей, раненым — 500 тыс.», — сказал министр.

Ранее сообщалось, что власти Пермского края выплатят семьям погибших по 1 млн рублей. 

В результате трагедии погибли шесть человек, 28 получили ранения. Нападавший — студент вуза — при задержании оказал сопротивление и был ранен. СК возбудил уголовное дело.

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