В Челябинской области более 400 классов закрыли на карантин из-за ОРВИ

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На карантин из-за гриппа и ОРВИ закрыты 428 классов в 130 школах Челябинской области.
В Челябинской области более 400 классов закрыли на карантин из-за ОРВИ
  • Reuters

Об этом сообщает URA.RU.

«Полностью закрыты на карантин по ОРВИ десять школ. Эти школы находятся в основном в сельских территориях: в Агаповском, Аргаяшском, Увельском, Красноармейском, Чебаркульском муниципальных районах и Озёрском городском округе. В Челябинске на карантин по ОРВИ закрыты 59 классов в 22 школах», — сообщили в пресс-службе Министерства образования Челябинского региона.

В детских садах на изоляции как контактные с больными коронавирусом находятся 16 групп.

«Иная ситуация в детских садах с ОРВИ. В дошкольных образовательных организациях по причине острой респираторной вирусной инфекции не закрыта ни одна группа», — отмечают в министерстве.

Ранее иммунолог, доктор медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.

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