Кардиолог перечислила способы нормализации давления

Кардиолог Юлия Маршинцева для повышения давления советует пить больше жидкости.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Давление можно поднять не только кофе, но и в целом количеством жидкости. Чем больше крови будет в организме, тем выше давление. Можно выпить кофе, но, помимо давления, он еще и пульс поднимет, даст возбудимость. Не всем это подходит и будет комфортно. Поэтому можно просто объёмом жидкости поднять давление — залпом выпить два стакана воды», — посоветовала специалист.

Если же давление, наоборот, повышено, то тут уже нужны мочегонные средства, отметила Маршинцева. Для этого можно использовать разные травяные сборы.

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