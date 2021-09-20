Прокуратура проверит круг общения устроившего стрельбу в пермском вузе
- РИА Новости
«Прокуратура организовала проверку причин и условий, способствовавших совершению жестокого преступления жителем на территории пермского университета. Проверяется его образ жизни и круг общения», — приводит ТАСС слова прокурора Пермского края Павла Бухтоярова.
Ранее сообщалось, что генпрокурор России Игорь Краснов направил своего заместителя на место происшествия в Пермском государственном национальном исследовательском университете.
Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в Перми.
В результате стрельбы в ПГНИУ погибли шесть человек.