Прокуратура проверит круг общения устроившего стрельбу в пермском вузе

Прокуратура Пермского края проверит образ жизни и круг общения устроившего стрельбу в университете.

«Прокуратура организовала проверку причин и условий, способствовавших совершению жестокого преступления жителем на территории пермского университета. Проверяется его образ жизни и круг общения», — приводит ТАСС слова прокурора Пермского края Павла Бухтоярова.

Ранее сообщалось, что генпрокурор России Игорь Краснов направил своего заместителя на место происшествия в Пермском государственном национальном исследовательском университете.

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в Перми.

В результате стрельбы в ПГНИУ погибли шесть человек.