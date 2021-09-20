Генпрокурор направил своего заместителя на место стрельбы в Перми

Генпрокурор России Игорь Краснов направил своего заместителя на место происшествия в Пермском государственном национальном исследовательском университете.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

«Игорь Краснов поручил своему заместителю Николаю Шишкину незамедлительно выехать на место происшествия в Перми для координации деятельности всех правоохранительных органов», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что по поручению генпрокурора Генеральная прокуратура поставила на контроль ход расследования уголовного дела об убийстве двух и более лиц.

Как сообщал Newinform, Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

По последним данным, в результате стрельбы в Пермском университете погибли восемь человек.