Генпрокурор направил своего заместителя на место стрельбы в Перми

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Генпрокурор России Игорь Краснов направил своего заместителя на место происшествия в Пермском государственном национальном исследовательском университете.
Генпрокурор направил своего заместителя на место стрельбы в Перми
  • РИА Новости

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

«Игорь Краснов поручил своему заместителю Николаю Шишкину незамедлительно выехать на место происшествия в Перми для координации деятельности всех правоохранительных органов», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что по поручению генпрокурора Генеральная прокуратура поставила на контроль ход расследования уголовного дела об убийстве двух и более лиц. 

Как сообщал Newinform, Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

По последним данным, в результате стрельбы в Пермском университете погибли восемь человек.

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