Генпрокурор направил своего заместителя на место стрельбы в Перми
- РИА Новости
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
«Игорь Краснов поручил своему заместителю Николаю Шишкину незамедлительно выехать на место происшествия в Перми для координации деятельности всех правоохранительных органов», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что по поручению генпрокурора Генеральная прокуратура поставила на контроль ход расследования уголовного дела об убийстве двух и более лиц.
Как сообщал Newinform, Следственный комитет России возбудил уголовное дело.
По последним данным, в результате стрельбы в Пермском университете погибли восемь человек.