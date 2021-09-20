Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в Перми
- РИА Новости
«Начать хочу со слов соболезнования в связи с трагедией, которая произошла сегодня в Перми. Прекрасно понимаю при этом, что никакие слова сочувствия не могут заглушить горечь потерь, боль от этих потерь, особенно когда речь идёт о молодых, только начинающих свою жизнь людях», — заявил Путин
По его словам, «это огромная беда и не только для семей, которые потеряли своих детей, но и для всей страны».
Ранее Министерство здравоохранения России уточнило, что в результате стрельбы в ПГНИУ погибли шесть человек.
Медицинскую помощь оказывают 24 пострадавшим. Студент, устроивший стрельбу, был ранен при задержании.