Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в Перми

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с председателем Центризбиркома (ЦИК) России Эллой Памфиловой выразил соболезнования в связи с трагедией в Перми.

«Начать хочу со слов соболезнования в связи с трагедией, которая произошла сегодня в Перми. Прекрасно понимаю при этом, что никакие слова сочувствия не могут заглушить горечь потерь, боль от этих потерь, особенно когда речь идёт о молодых, только начинающих свою жизнь людях», — заявил Путин

По его словам, «это огромная беда и не только для семей, которые потеряли своих детей, но и для всей страны».

Ранее Министерство здравоохранения России уточнило, что в результате стрельбы в ПГНИУ погибли шесть человек.

Медицинскую помощь оказывают 24 пострадавшим. Студент, устроивший стрельбу, был ранен при задержании.