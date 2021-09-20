Гастроэнтеролог Батюхно назвала худшие блюда для завтрака

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Врач-гастроэнтеролог сети клиник «Атлас» Татьяна Батюхно назвала бутерброды с колбасой наиболее вредной едой для завтрака.
Гастроэнтеролог Батюхно назвала худшие блюда для завтрака
  • Pixabay

Об этом сообщает «Газета.Ru».

«В бутербродах нет ничего полезного. Это один из худших вариантов для завтрака, поскольку обеспечивает организм большим количеством жиров и калорий», — заявила Татьяна Батюхно.

Гастроэнтеролог также добавила, что не стоит завтракать хлопьями и быстрорастворимыми кашами.

«Хлопья и каши содержат большое количество углеводов и повышают уровень глюкозы в крови. Сначала это насыщает, стимулирует подъём сил, но уже скоро голод вернётся», — объяснила гастроэнтеролог.

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