Гастроэнтеролог Батюхно назвала худшие блюда для завтрака
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Об этом сообщает «Газета.Ru».
«В бутербродах нет ничего полезного. Это один из худших вариантов для завтрака, поскольку обеспечивает организм большим количеством жиров и калорий», — заявила Татьяна Батюхно.
Гастроэнтеролог также добавила, что не стоит завтракать хлопьями и быстрорастворимыми кашами.
«Хлопья и каши содержат большое количество углеводов и повышают уровень глюкозы в крови. Сначала это насыщает, стимулирует подъём сил, но уже скоро голод вернётся», — объяснила гастроэнтеролог.
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