Психологи пермского университета помогают очевидцам стрельбы в вузе
- © РИА Новости / Следственный комитет РФ
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на университет.
Специалисты университета помогают непосредственным свидетелям случившегося на территории кампуса.
Также сотрудники МЧС открыли горячую линию для родственников жертв и пострадавших.
Ранее стало известно, что в результате стрельбы в университете в Перми погибли восемь человек, 28 пострадали.
Как передавало ФАН, бывший классный руководитель молодого человека, который устроил стрельбу в вузе, рассказала о своём ученике.