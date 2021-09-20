Психологи пермского университета помогают очевидцам стрельбы в вузе

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Центр психолого-педагогической помощи ПГНИУ оказывает поддержку очевидцам стрельбы в вузе.
Психологи пермского университета помогают очевидцам стрельбы в вузе
  • © РИА Новости / Следственный комитет РФ

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на университет.

Специалисты университета помогают непосредственным свидетелям случившегося на территории кампуса.

Также сотрудники МЧС открыли горячую линию для родственников жертв и пострадавших.

Ранее стало известно, что в результате стрельбы в университете в Перми погибли восемь человек, 28 пострадали.

Как передавало ФАН, бывший классный руководитель молодого человека, который устроил стрельбу в вузе, рассказала о своём ученике.

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