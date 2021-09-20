Пермские вузы переходят на удалёнку

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Пермские вузы переходят на дистанционное обучение в связи со стрельбой в ПГНИУ.
Пермские вузы переходят на удалёнку
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН.

О переводе на удалёнку рассказали в администрации пермского политеха, филиала РЭУ имени Плеханова, также готовится приказ в институте культуры.

«Политехники, срочные новости. Если у вас сегодня ещё планируются занятия, уточните у преподавателей и на кафедрах об их проведении. С завтрашнего дня у студентов всех форм обучения — дистант», — заявили в ПНИПУ.

Ранее сообщалось, что восемь человек погибли в результате стрельбы в Пермском университете.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил главам Минздрава и Минобрнауки Михаилу Мурашко и Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи со стрельбой в университете.

Как пишет URA.RU, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в кампусе ПГНИУ. Глава региона лично выехал на место ЧП.

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