В результате стрельбы в вузе в Перми погибли восемь человек

Мишустин поручил Мурашко и Фалькову срочно вылететь в Пермь после стрельбы в вузе

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил главам Минздрава и Минобрнауки Михаилу Мурашко и Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи со стрельбой в университете.
Мишустин поручил Мурашко и Фалькову срочно вылететь в Пермь после стрельбы в вузе
  • © РИА Новости / Анатолий Романов

Об этом говорится в сообщении кабмина в Telegram-канале.

Ранее в СК заявили, что пять человек погибли и шесть пострадали в результате стрельбы в пермском университете.

Сообщалось, что стрельбу устроил студент.

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