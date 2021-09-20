Мишустин поручил Мурашко и Фалькову срочно вылететь в Пермь после стрельбы в вузе
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил главам Минздрава и Минобрнауки Михаилу Мурашко и Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи со стрельбой в университете.
- © РИА Новости / Анатолий Романов
Об этом говорится в сообщении кабмина в Telegram-канале.
Ранее в СК заявили, что пять человек погибли и шесть пострадали в результате стрельбы в пермском университете.
Сообщалось, что стрельбу устроил студент.
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