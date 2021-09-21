Названы самые популярные направления для путешествий по России осенью

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RT
Москва, Санкт-Петербург и Сочи стали самыми популярными направлениями для отдыха в сентябре-октябре.
Названы самые популярные направления для путешествий по России осенью
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Согласно данным сервиса OneTwoTrip, которые есть в распоряжении RT, первое место традиционно занимает Москва с долей заказов 26,9%, затем идут Санкт-Петербург (10,9%) и Сочи (8,7%).

Кроме того, оказались востребованными Калининград (5%) и Симферополь (4,2%). В топ-10 также вошли Минеральные Воды (2,8%), Краснодар (2,6%), Казань (2,5%), Уфа (2,4%) и Анапа (1,8%).

«93,6% всех авиазаказов с вылетом в бархатный сезон оформлено по России. Среди заграничных туристических направлений наибольшим спросом пользуются Турция (1,6% от всех заказов), Армения (1,5%), Греция (0,3%), Кипр (0,2%) и Черногория (0,1%)», — рассказала в беседе с RT руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова.

Средняя стоимость авиабилета с вылетом в сентябре-октябре составляет 5 тыс. рублей, это более чем на 10% дешевле, чем в прошлом году (5,6 тыс. рублей).

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова в интервью RT на Восточном экономическом форуме рассказала, куда чаще всего ездили россияне в связи с пандемией.

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