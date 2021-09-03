Глава Ростуризма рассказала, куда чаще всего ездили россияне в связи с пандемией

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Глава Ростуризма Зарина Догузова в интервью RT на Восточном экономическом форуме рассказала, куда чаще всего ездили россияне в связи с пандемией.
Глава Ростуризма рассказала, куда чаще всего ездили россияне в связи с пандемией
  • Reuters

«Тёплое море — абсолютный приоритет. Крым, Краснодарский край традиционно. Из менее традиционных направлений — Калининградская область, которая набирает огромную популярность, и Дагестан, где очень тёплое море, но пока ещё немного инфраструктуры», — сказала она.

Далее она выделила короткие культурно-познавательные поездки в те города, где уже есть хорошая инфраструктура: это Казань, Калининград, Нижний Новгород, Самара, Москва, Санкт-Петербург.

«И конечно же, экологический, природный туризм, который стал абсолютным трендом прошлого года. В абсолютных цифрах, конечно, количество этих людей меньше, чем людей, которые путешествовали на море. Если смотреть по темпам прироста — Байкал, Камчатка, Алтай», — отметила Догузова.

В июле сообщалось, что, по прогнозу Ростуризма, в 2021 году внутренний туризм в России продемонстрирует один из самых высоких темпов восстановления в мире и вернётся к докризисным показателям. Как отмечают в ведомстве, за первые полгода в путешествие по стране уже отправились около 49 млн человек. 

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