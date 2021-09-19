Названы города России, авиабилеты в которые за год наиболее подешевели

Больше всего за год снизились цены на авиабилеты в Липецк, Ханты-Мансийский автономный округ и Брянск. Такие данные (есть в распоряжении RT) приводятся в исследовании аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

В Липецк авиабилет в одну сторону в среднем стал доступнее на 41%, чек сократился с 8882 до 5254 рублей.

На втором месте в рейтинге подешевевших направлений находится аэропорт Белоярский в Ханты-Мансийском автономном округе. Средний чек за перелёт туда уменьшился с 8924 до 6019 рублей в одну сторону.

Замыкает тройку направлений с самым заметным сокращением среднего чека Брянск. В сентябре 2020 года туда летали в среднем за 5576 рублей в одну сторону, а сейчас — за 4216 рублей. Почти на столько же сократился средний чек за перелёт в Барнаул — с 10339 до 7965 рублей в одну сторону.

На 15—19% сократились средние чеки за перелёт в Саранск, Белгород, Ульяновск, Новокузнецк, Омск и Элисту. На 10—14% снизился средний чек за авиабилет в Архангельск, Анапу, Сочи, Нальчик, Нижний Новгород, Череповец, Надым, Нижневартовск, Уфу, Тюмень и Калининград. На 8—9% сократился средний чек за перелёт в Бугульму, Кызыл, Волгоград и Оренбург.

«Спрос на перелёты в города, которые вошли в рейтинг, по сравнению с прошлым годом не снизился. Напротив, по данным наших продаж, во все из них стали летать чаще. Скорее всего, в ряд городов авиакомпании увеличили число рейсов, и это привело к коррекции цены. То, что в рейтинг попали даже курортные города Сочи и Анапа, может быть связано с желанием поддержать спрос на российский юг после непростого летнего сезона. На числе бронирований в июле — августе сказались и природные катаклизмы, и ограничения для туристов», — считает руководитель направления «Авиабилеты» Туту.ру Ольга Епихина.

В рамках исследования анализировались средние чеки по билетам, оформленным для вылета с 1 по 30 сентября.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова в интервью RT на Восточном экономическом форуме рассказала, куда чаще всего ездили россияне в связи с пандемией.