Названы самые популярные авианаправления по России в начале осени

Аналитики выяснили, куда жители России собираются отправиться на самолёте в сентябре и октябре. Результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip есть в распоряжении RT.

Самым востребованным городом стала Москва. Её для поездок выбрали 23,8% респондентов. При этом авиабилеты в столицу по сравнению с 2020 годом подешевели более чем на 10%.

Рейсы в Сочи (средняя цена — 4800 рублей) бронировали в 12,2% случаев, а в Санкт-Петербург — 11,2%. Средняя стоимость билета — 5500 рублей.

На 10% сократилась популярность Симферополя (доля — 7%). А Калининград, наоборот, стал на 60% более востребован по сравнению с прошлым годом (доля — 3,5%). При этом цена на билеты туда снизилась на 17% и составила 4300 рублей.

На 20% реже туристы выбирают Анапу (3%), билеты на черноморский курорт подорожали на 12% — до 4800 рублей. На седьмом месте среди самых популярных городов в бархатный сезон находятся Минеральные Воды (доля — 2,9%, стоимость — 4500 рублей).

Далее следует Краснодар с долей 2,7%: спрос на полёты туда вырос на треть, а цена увеличилась на 8% (до 4300 рублей). Замыкают список Уфа (2,3%, 4800 рублей) и Махачкала с долей 2,2%.

Ранее стало известно, какие новые города и страны жители России впервые посетили за время пандемии.