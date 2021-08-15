Россияне рассказали, какие направления открыли для путешествий в пандемию

Аналитики выяснили, какие новые города и страны жители России впервые посетили за время пандемии. Результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip есть в распоряжении RT.

Так, 69% респондентов отметили, что для путешествий по стране выбирали новые направления.

Города Краснодарского края открыли для себя 11,8% опрошенных. С Крымом, в частности Ялтой и Симферополем, познакомились 10,6%, а с Калининградом и курортами Балтийского моря — 9,6%.

В Дагестане, чаще всего в Дербенте и Махачкале, побывали 8,7%, в Карелии — 5%, на Алтае — 4,6%, а в Санкт-Петербурге и окрестностях — 4,3% туристов.

Татарстан и столицу республики впервые посетили 3% опрошенных, Нижний Новгород и область — 2,5%, а Ставропольский край, особенно курорты Кавказских Минеральных Вод, — 2,1%.

Кроме того, согласно данным исследования, за время пандемии 53% опрошенных открыли для себя новые заграничные направления.

Так, 15% открыли для себя Турцию, которую ранее не рассматривали для отдыха. Абхазию для себя отметили 13% туристов. К поездкам в Танзанию, в частности на Занзибар, впервые стали присматриваться 12%, к Кубе — 9%, а ещё 6% рассказали, что путешествовали по Армении.

Всего в опросе сервиса приняли участие 3,5 тыс. человек.

Ранее стало известно, что более 90% россиян, планирующих отдых осенью, собираются путешествовать внутри страны. Среди наиболее популярных направлений — Сочи, Симферополь и Москва.

Подробнее — в материале RT.