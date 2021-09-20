Кардиолог Маршинцева перечислила способы улучшения самочувствия осенью

Врач–кардиолог Юлия Маршинцева посоветовала чаще тренировать сосуды и принимать контрастный душ для хорошего самочувствия осенью.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Чтобы не вгонять организм в стресс, необходимо постепенно, каждый день понижать температуру на два–три градуса. Это станет и хорошим способом для общего закаливания организма. И, конечно, одеваться по погоде и не перемерзать», — уточнила специалист.

Ранее доктор медицинских наук Сергей Токарев в беседе с URA.RU выразил мнение, что через полгода после вакцинации от COVID-19 титр выработанных антител снижается в десять раз.