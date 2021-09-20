В Прикамье из-за стрельбы в вузе отменяются занятия в школах, техникумах и колледжах
- Reuters
Об этом сообщается на сайте правительства Пермского края.
В Министерстве образования и науки Прикамья поручили образовательным организациям провести работу по максимальному усилению всех мер безопасности.
«В учреждения нельзя допускать посторонних лиц, в том числе родителей. Необходимо проверять все крупногабаритные сумки и пакеты», — говорится в сообщении.
В результате стрельбы в Пермском университете, по последним данным, погибли восемь человек.