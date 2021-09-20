В Прикамье из-за стрельбы в вузе отменяются занятия в школах, техникумах и колледжах

В связи со стрельбой в ПГНИУ по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина 20 сентября отменены занятия в школах, техникумах и колледжах.

Об этом сообщается на сайте правительства Пермского края.

В Министерстве образования и науки Прикамья поручили образовательным организациям провести работу по максимальному усилению всех мер безопасности.

«В учреждения нельзя допускать посторонних лиц, в том числе родителей. Необходимо проверять все крупногабаритные сумки и пакеты», — говорится в сообщении.

В результате стрельбы в Пермском университете, по последним данным, погибли восемь человек.