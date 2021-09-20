В результате стрельбы в вузе в Перми погибли восемь человек

Вместе с Мурашко в Пермь вылетает бригада медиков федеральных медучреждений

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Бригада специалистов федеральных медицинских учреждений во главе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко направляется в Пермь, где произошла стрельба в вузе.
Вместе с Мурашко в Пермь вылетает бригада медиков федеральных медучреждений
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на помощника главы Минздрава Алексея Кузнецова.

«Вылетаем в Пермь с бригадой специалистов федеральных учреждений Минздрава», — сказал он.

Ранее сообщалось, что восемь человек погибли в результате стрельбы в Пермском университете.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил главам Минздрава и Минобрнауки Михаилу Мурашко и Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи со стрельбой в университете.

Как пишет URA.RU, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в кампусе ПГНИУ. Глава региона лично выехал на место ЧП.

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