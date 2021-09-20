Вместе с Мурашко в Пермь вылетает бригада медиков федеральных медучреждений
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на помощника главы Минздрава Алексея Кузнецова.
«Вылетаем в Пермь с бригадой специалистов федеральных учреждений Минздрава», — сказал он.
Ранее сообщалось, что восемь человек погибли в результате стрельбы в Пермском университете.
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил главам Минздрава и Минобрнауки Михаилу Мурашко и Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи со стрельбой в университете.
Как пишет URA.RU, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в кампусе ПГНИУ. Глава региона лично выехал на место ЧП.