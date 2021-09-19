Памфилова заявила о признании недействительными 8539 бюллетеней на выборах

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что более 8 тыс. бюллетеней в 17 российских регионах на выборах в Госдуму признали недействительными.

«В 17 субъектах Российской Федерации... имеются случаи признания недействительными бюллетеней на ряде избирательных участков. Всего на 54 избирательных участках недействительными признаны 8539 избирательных бюллетеней. Цифра неокончательная», — сказала она.

Ранее зампред ЦИК России Николай Булаев рассказал, когда станут известны первые итоги голосования на выборах в Госдуму.

В России идёт третий по счёту день голосования на выборах депутатов Госдумы VIII созыва, которые проходят с 17 по 19 сентября.

RT ведёт трансляцию хода голосования.