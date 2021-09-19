В ЦИК рассказали, когда станут известны первые итоги голосования на выборах в Госдуму

Зампред ЦИК России Николай Булаев рассказал, когда станут известны первые итоги голосования на выборах в Госдуму.

Как пишет ТАСС, он отметил, что первые результаты голосования появятся после 21:00 мск, когда закроются последние участки в Калининградской области.

«После 21:00 по мск», — сказал Булаев, отвечая на соответствующий вопрос.

В России идёт третий по счёту день голосования на выборах депутатов Госдумы VIII созыва, которые проходят с 17 по 19 сентября.

RT ведёт трансляцию хода голосования.