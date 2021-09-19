Явка на выборы в Госдуму по всей России к 14:50 мск достигла 40,49%
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- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационное табло в Центризбиркоме.
«Выборы Госдумы, ход голосования: 40,49%», — приводятся данные на табло ЦИК.
Ранее в МИД России заявили, что голосование на выборах в Госдуму в зарубежье проходит спокойно.
В России идёт третий по счёту день голосования на выборах депутатов Госдумы VIII созыва, которые проходят с 17 по 19 сентября.
RT ведёт трансляцию хода голосования.