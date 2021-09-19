Явка на выборы в Госдуму по всей России к 14:50 мск достигла 40,49%

Общая явка на выборы в Государственную думу к 14:50 мск 19 сентября составила 40,49%.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационное табло в Центризбиркоме.

«Выборы Госдумы, ход голосования: 40,49%», — приводятся данные на табло ЦИК.

Ранее в МИД России заявили, что голосование на выборах в Госдуму в зарубежье проходит спокойно.

В России идёт третий по счёту день голосования на выборах депутатов Госдумы VIII созыва, которые проходят с 17 по 19 сентября.

RT ведёт трансляцию хода голосования.