Глава ЦИК заявила, что более 7 тысяч бюллетеней на выборах в Госдуму признали недействительными
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- РИА Новости
«Всего на 45 избирательных участках недействительными признаны 7465 избирательных бюллетеней», — сказала она.
Ранее зампред ЦИК России Николай Булаев рассказал, когда станут известны первые итоги голосования на выборах в Госдуму.
В России идёт третий по счёту день голосования на выборах депутатов Госдумы VIII созыва, которые проходят с 17 по 19 сентября.
RT ведёт трансляцию хода голосования.