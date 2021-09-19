Глава ЦИК заявила, что более 7 тысяч бюллетеней на выборах в Госдуму признали недействительными

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что более 7 тыс. бюллетеней в 14 российских регионах на выборах в Госдуму признали недействительными.

«Всего на 45 избирательных участках недействительными признаны 7465 избирательных бюллетеней», — сказала она.

Ранее зампред ЦИК России Николай Булаев рассказал, когда станут известны первые итоги голосования на выборах в Госдуму.

В России идёт третий по счёту день голосования на выборах депутатов Госдумы VIII созыва, которые проходят с 17 по 19 сентября.

RT ведёт трансляцию хода голосования.