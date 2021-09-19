На МКС рассказали о голосовании на выборах в Госдуму

Российские космонавты на Международной космической станции (МКС) Пётр Дубров и Олег Новицкий рассказали о своём участии в голосовании на выборах в Госдуму.

«Благодаря науке появилась возможность выполнить голосование онлайн даже с борта Международной космической станции», — заявил Новицкий.

По его словам, проблем с голосованием у космонавтов не было.

Он пожелал россиянам сделать правильный выбор, так как от этого будет зависеть судьба страны.

Ранее сообщалось, что космонавты «Роскосмоса» проголосовали с МКС на выборах в Госдуму.

Как отметили в российской госкорпорации, Дубров использовал право голосования через доверенное лицо на Земле, а Новицкий, в свою очередь, воспользовался возможностью электронного голосования через официальный портал мэра и правительства города Москвы.