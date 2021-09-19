На МКС рассказали о голосовании на выборах в Госдуму
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«Благодаря науке появилась возможность выполнить голосование онлайн даже с борта Международной космической станции», — заявил Новицкий.
По его словам, проблем с голосованием у космонавтов не было.
Он пожелал россиянам сделать правильный выбор, так как от этого будет зависеть судьба страны.
Ранее сообщалось, что космонавты «Роскосмоса» проголосовали с МКС на выборах в Госдуму.
Как отметили в российской госкорпорации, Дубров использовал право голосования через доверенное лицо на Земле, а Новицкий, в свою очередь, воспользовался возможностью электронного голосования через официальный портал мэра и правительства города Москвы.