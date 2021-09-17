Космонавты «Роскосмоса» проголосовали с МКС на выборах в Госдуму

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Космонавты «Роскосмоса» Олег Новицкий и Пётр Дубров проголосовали на выборах в Госдуму с борта Международной космической станции (МКС).
Космонавты «Роскосмоса» проголосовали с МКС на выборах в Госдуму
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«Космонавты «Роскосмоса» Олег Новицкий и Петр Дубров приняли участие в голосовании на выборах депутатов Государственной думы Российской Федерации Федерального собрания VIII созыва. Члены российского экипажа Международной космической станции отдали свои голоса в первый день голосования», — говорится в сообщении «Роскосмоса» в Twitter.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах депутатов Государственной думы. 

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