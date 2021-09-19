В ЦИК назвали число досрочно проголосовавших на выборах в Госдуму

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Более 192 тыс. российских избирателей проголосовали досрочно на выборах в Госдуму, сообщил член ЦИК России Александр Курдюмов.
В ЦИК назвали число досрочно проголосовавших на выборах в Госдуму
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

«Всего в труднодоступных и отдалённых местностях и на судах, находящихся в плавании, в досрочном голосовании приняли участие 192 928 избирателей, что составляет 0,17% от общей численности избирателей», — цитирует Интерфакс Курдюмова.

Досрочное голосование проводилось с 29 августа в труднодоступных или отдалённых местностях.

Ранее явка на выборы в Госдуму в Москве, учитывая онлайн-голосование, на 20:00 мск 18 сентября превысила 34%.

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