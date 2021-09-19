Собянин призвал людей соблюдать санитарные требования в осенний период
«Осенний период. Возвращаются люди из отпусков, школьники вернулись в школы. В этот период надо, как всегда в осенний период, быть осторожными, соблюдать санитарные требования, беречь себя», — цитирует его ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что власти Москвы в условиях пандемии находят баланс между вынужденными ограничениями и развитием города.
17 сентября аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о необходимости ревакцинации против коронавируса.