Собянин призвал людей соблюдать санитарные требования в осенний период

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» призвал людей соблюдать санитарные требования и быть осторожными в осенний период из-за ситуации с коронавирусом.

«Осенний период. Возвращаются люди из отпусков, школьники вернулись в школы. В этот период надо, как всегда в осенний период, быть осторожными, соблюдать санитарные требования, беречь себя», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что власти Москвы в условиях пандемии находят баланс между вынужденными ограничениями и развитием города.

17 сентября аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о необходимости ревакцинации против коронавируса.