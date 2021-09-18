Российским пенсионерам рассказали о допвыплатах в октябре

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Эксперты рассказали, на какие дополнительные выплаты российские пенсионеры могут рассчитывать в октябре. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Российским пенсионерам рассказали о допвыплатах в октябре
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Отмечается, что в октябре дополнительные выплаты к пенсии или индексацию могут ожидать военные пенсионеры, граждане, которым исполнилось 80 лет, жители Крайнего Севера и некоторых других регионов России.

В регионах планируются выплаты ко Дню пожилого человека, который отмечается 1 октября. Издание пишет, что жители Ненецкого автономного округа, имеющие трудовой стаж на территории региона не менее 15 лет, 1 октября получат 10 тыс. рублей. В Рязанской области пенсионеры, достигшие 90-летнего возраста, получат по 500 рублей. В Челябинской области всем пенсионерам к 1 октября начислят по 700 рублей.

«Региональные выплаты ко Дню пожилого человека — это интересная идея, но она не имеет федеральной поддержки, а размер выплат очень сильно меняется от региона к региону», — прокомментировала старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Также сообщается, что размер индексации пенсий военных пенсионеров составит 3,7%.

Ранее в Пенсионном фонде России напомнили об ошибках, которые могут повлиять на назначение и размер пенсионных выплат.

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Финогенова ранее объяснила изменения в правилах начисления пенсий с 2022 года.

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