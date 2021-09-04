Профессор Финогенова объяснила изменения правил пенсионных выплат

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Профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова подробно объяснила изменения в правилах начисления пенсий с 2022 года.
Профессор Финогенова объяснила изменения правил пенсионных выплат
  • РИА Новости

«Для получения соцдоплат до минимального прожиточного минимума неработающим пенсионерам теперь не нужно будет подавать соответствующих заявлений на пересчёт», — рассказала Финогенова агентству «Прайм».

Она уточнила, что это связано с тем, что с будущего года расчёт будет производиться автоматически.

Кроме того, безработным россиянам тоже будут автоматически начисляться пенсии и социальные доплаты.

Отмечается, что в случае, если трудовой стаж достигает 30 и более лет, то соцдоплаты к страховой пенсии по старости или по инвалидности будут также приходить автоматически.

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