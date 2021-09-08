В ПФР предупредили об ошибках, которые могут стоить пенсии

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В Пенсионном фонде России напомнили об ошибках, которые могут повлиять на назначение и размер пенсионных выплат.
В ПФР предупредили об ошибках, которые могут стоить пенсии
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

В заявлении на официальном сайте ПФР отмечается, что пенсия назначается со дня обращения за ней с заявлением и всеми необходимыми документами.

«В имеющихся же документах встречаются ошибки — например, неправильно указана должность в трудовой книжке или отсутствует печать. А это может повлиять и на размер пенсии, и в принципе — на её назначение (если речь идет например, о досрочном выходе)», — говорится в публикации.

В ведомстве посоветовали россиянам обращаться в Пенсионный фонд c вопросами как можно раньше: специалисты смогут проверить все документы и при необходимости запросить недостающие сведения в архиве, у прошлых работодателей или органах соцобеспечения другого государства.

Россиянам посоветовали заранее обращаться в ведомство. Специалисты возьмут все имеющиеся документы на проверку и при необходимости запросят недостающие сведения у предыдущего работодателя, в архиве или в органах социального обеспечения другого государства. К моменту получения права на пенсию все документы будут готовы, а пенсию назначат в максимально сжатые сроки.

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова ранее объяснила изменения в правилах начисления пенсий с 2022 года.

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