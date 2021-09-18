В ХМАО приостановили поиски упавшего гидросамолёта

В пресс-службе МЧС России заявили о решении приостановить поиски упавшего в болото гидросамолёта в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Их планируется возобновить утром 19 сентября.

«В ХМАО-Югре работы по поиску гидросамолёта осложнены труднодоступностью местности и высокой заболоченностью. В восемь утра по местному времени планируется возобновление работы поисковых групп с применением болотопроходимой техники», — цитирует заявление ведомства ТАСС.

Ранее сообщалось, что гидросамолёт, на борту которого, по предварительным данным, находились два человека, упал в болото в Ханты-Мансийском автономном округе.

Прокуратура и СК уже организовали проверки по факту падения гидросамолёта.