В ХМАО приостановили поиски упавшего гидросамолёта

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В пресс-службе МЧС России заявили о решении приостановить поиски упавшего в болото гидросамолёта в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Их планируется возобновить утром 19 сентября.
В ХМАО приостановили поиски упавшего гидросамолёта
  • © МЧС России

«В ХМАО-Югре работы по поиску гидросамолёта осложнены труднодоступностью местности и высокой заболоченностью. В восемь утра по местному времени планируется возобновление работы поисковых групп с применением болотопроходимой техники», — цитирует заявление ведомства ТАСС.

Ранее сообщалось, что гидросамолёт, на борту которого, по предварительным данным, находились два человека, упал в болото в Ханты-Мансийском автономном округе.

Прокуратура и СК уже организовали проверки по факту падения гидросамолёта.

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