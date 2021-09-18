В ХМАО приостановили поиски упавшего гидросамолёта
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«В ХМАО-Югре работы по поиску гидросамолёта осложнены труднодоступностью местности и высокой заболоченностью. В восемь утра по местному времени планируется возобновление работы поисковых групп с применением болотопроходимой техники», — цитирует заявление ведомства ТАСС.
Ранее сообщалось, что гидросамолёт, на борту которого, по предварительным данным, находились два человека, упал в болото в Ханты-Мансийском автономном округе.
Прокуратура и СК уже организовали проверки по факту падения гидросамолёта.