Прокуратура и СК проведут проверки по факту падения гидросамолёта в ХМАО

Транспортная прокуратура и межрегиональное следственное управление на транспорте СК России организовали проверки по факту падения гидросамолёта в Ханты-Мансийском автономном округе.

Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

«Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. Транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полётов», — говорится в заявлении.

По имеющимся на данный момент данным, днём 18 сентября гидросамолёт совершил жёсткую посадку в 85 км от города Советского вблизи озера Глубокое.

Ранее сообщалось, что гидросамолёт, на борту которого, по предварительным данным, находились два человека, упал в болото в Ханты-Мансийском автономном округе.