В СПЧ заявили об отсутствии массовых фактов принуждения к голосованию на выборах в Госдуму
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- РИА Новости
«Фактов массового принуждения, использования административного ресурса мы не видели, и обращения к нам не приходили. А информация об искусственных очередях тщательно проверялась», — цитирует его ТАСС.
Об этом он сказал на брифинге в ситуационном центре Общественной палаты России по общественному контролю за выборами.
Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что в ЦИК поступили обращения с жалобами на принуждение к голосованию.
В России идёт второй по счёту день голосования на выборах депутатов Госдумы VIII созыва, которые проходят с 17 по 19 сентября.
RT ведёт трансляцию хода голосования.