В СПЧ заявили об отсутствии массовых фактов принуждения к голосованию на выборах в Госдуму

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Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Александр Брод заявил, что к настоящему моменту не было выявлено фактов массового принуждения к участию в голосовании на выборах в Госдуму или использования административного ресурса.
В СПЧ заявили об отсутствии массовых фактов принуждения к голосованию на выборах в Госдуму
  • © Антон Вергун
  • РИА Новости

«Фактов массового принуждения, использования административного ресурса мы не видели, и обращения к нам не приходили. А информация об искусственных очередях тщательно проверялась», — цитирует его ТАСС.

Об этом он сказал на брифинге в ситуационном центре Общественной палаты России по общественному контролю за выборами.

Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что в ЦИК поступили обращения с жалобами на принуждение к голосованию.

В России идёт второй по счёту день голосования на выборах депутатов Госдумы VIII созыва, которые проходят с 17 по 19 сентября.

RT ведёт трансляцию хода голосования.

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