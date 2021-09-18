Собянин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму

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Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в электронном голосовании на выборах в Госдуму.
Собянин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что свой голос он отдал в общественном штабе по наблюдению за выборами в столице.

«В Москве электронное голосование до сих пор применялось только на региональных выборах в порядке эксперимента. Впервые оно применяется на федеральных выборах в Государственную думу. Несмотря на такой активный запрос, особенно в первые часы работы ДЭГа, несмотря на огромное количество DDOS-атак, атак хакеров, тем не менее дистанционное электронное голосование в Москве показало себя технологически устойчивым и надёжным», — заявил Собянин.

Ранее на выборах в Госдуму онлайн проголосовали пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, российский лидер Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин и некоторые другие члены правительства.

В России идёт второй по счёту день голосования на выборах депутатов Госдумы VIII созыва, которые проходят с 17 по 19 сентября.

RT ведёт трансляцию хода голосования.

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