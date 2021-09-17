Мишустин из своего кабинета проголосовал на выборах в Госдуму

Премьер-министр России Михаил Мишустин проголосовал на выборах депутатов Госдумы из своего кабинета онлайн.

«Премьер-министр проголосовал на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва онлайн. По словам Мишустина, оставить свой голос можно буквально в один клик — всё просто, понятно и удобно», — говорится в официальном Telegram-канале российского правительства.

Мишустин назвал голосование на выборах депутатов Госдумы очень важным для всех.

Ранее сообщалось, что в Москве в онлайн-голосовании приняли участие около 771 тыс. человек.

Также стало известно, что президент России Владимир Путин в связи с самоизоляцией примет участие в электронном голосовании на выборах.